JUBINVILLE, Marie-Ange



À l'hôpital du Suroît, le 17 juillet 2021 à l'âge de 72 ans, est décédée madame Marie-Ange Jubinville.Elle laisse dans le deuil son fils Michel Doré (Chritiane Plante), ses filles Chantal Doré (Sylvain Boucher) et Isabelle Doré (Éric Riendeau), ses petits-enfants, Danny, Kassandra, Sabrina, Nathaniel et Trycia, ses arrière-petits-enfants, Dimitry et Dylan. Elle laisse également ses frères Arthur Jubinville et Gilles Jolivette, son ami de coeur Raymond Garand ainsi que ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :dimanche le 25 juillet 2021 de 13h à 17h. Une cérémonie commemorative se fera au salon à 16h30.