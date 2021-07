GAUTHIER, Denis



À Terrebonne, le 20 juillet 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Denis Gauthier. Il était l'époux de feu Mme Mariette Beauregard.Il laisse dans le deuil sa soeur Pierrette (Jean-Louis Gouin), son frère Jean-Paul (Madeleen Dubois), son beau-frère Pierre Deschâtelets (feu Lisette Gauthier), sa belle-soeur Louise Danserau, ses nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée Saint-Martin situé à l'arrière du complexe funéraire:le samedi 24 juillet de 9h à 12h. Une cérémonie se tiendra au salon même à 11h30.La famille tient à remercier toute l'équipe des soins de l'hôpital Le Pierre-Le Gardeur, et tout particulièrement l'infirmière Patricia pour les bons soins prodigués.Un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.