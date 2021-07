BROSSARD LAVIGNE Ghislaine



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Ghislaine Brossard Lavigne, au CHSLD St-Georges à Montréal, à l'âge de 95 ans.Elle laisse dans le deuil ses filles bien-aimées Francine, Rosemarie (Richard Boulais) et rejoint son fils feu Jean. Elle laisse également ses petits-enfants Marc (Angele), Benoit (Sarah) et Nicolas (Christine), ses arrière-petits-enfants Megan, Lea et Cohen, sa soeur Jeannine (feu Louis Joseph Papineau), sa belle-soeur Laurette (feu Jacques Normand) de nombreux neveux et nièces, cousines et amies.La famille recevra vos condoléances le jeudi 29 juillet dès 13h au salon :MONTRÉAL, QC, H1W 1P2Suivi d'une cérémonie à 14h. L'inhumation aura lieu au cimetière de Sainte-Anne-de-Bellevue, le vendredi 6 août 2021, à 13h30.Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du salon funéraire suivant :