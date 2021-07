ST-JACQUES, Fernand

C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Fernand St-Jacques, dernier de sa lignée à nous quitter, à l'âge de 94 ans. Il était le fils de feu Rose-Anna L'Écuyer et de feu Elzéar St-Jacques.Il laisse dans une grande peine son épouse dévouée, Yvette Gamache, depuis 68 ans et 10 mois. Il laisse également ses enfants : André (Nicole Marcil), Michelle (Raymond Lavigueur), Pierre (Liliane Gonsalves), Robert (Linda Lemieux), Sylvain (Sophie Lemieux), Yves (France Mallette); ses petits-enfants : Mélanie Lavigueur (Danic Dumais), Mélissa Lavigueur (Stéphane Boutin), Pascal Lavigueur (Caroline Tondreau), Amélie St-Jacques (Mathieu Haeck), Patrick St-Jacques (Marie-Lyne Houle), Nicolas St-Jacques (Jade Lamoureux), Samuel St-Jacques, Elisabeth et Jean-Philippe St-Jacques, Kevin St-Jacques (Laurianne Usereau), Cédrick St-Jacques (Jessica Roy); ses arrière-petits-enfants : Eliane et Joshua Dumais, Mégan, Noémie et Alexandra Boutin, Alicia, Charles, Emile et Victor Lavigueur, William, Charles et Mahée Haeck. Il laisse également plusieurs neveux et nièces ainsi que sa belle-soeur Yvette Pomminville Gamache.Il a mené de front deux emplois : à l'usine Alcan de Beauharnois de 1951 à 1984 tout en étant agriculteur. Il aura transmis aux siens sa minutie et sa rigueur au travail.Nous tenons à remercier tout le personnel de l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, particulièrement nos anges gardiens du 2ème Est ainsi que le Dr Jean-Philippe Parent qui ont su l'entourer de soins avec grand respect et beaucoup d'humanité.Merci spécial à nos perles, Nicole Boyer, Suzanne Gallant, Guylaine Landry et Germaine Martineau, qui ont veillé au bien-être de notre père avec patience, respect et tendresse.Ses funérailles auront lieu samedi le 24 juillet 2021 à 15h en l'église paroissiale de Ste-Clotilde. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 13h30. Il reposera au columbarium du Complexe funéraire à Beauharnois.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Anna-Laberge serait apprécié.GIBEAU-GENDRON SAINT-CHRYSOSTOME 450-826-3131