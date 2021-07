HÉNAULT, Réjean



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Réjean Hénault survenu le 14 juillet 2021, à l'âge de 63 ans.Il laisse dans le deuil, sa femme Suzanne, son fils Jonathan (Maryse), ses rayons de Soleil : Tristan, Jacob et Jakob-Olivier, sa belle-mère Gisèle (feu Pierre-Yves), sa belle-soeur Nicole (Sylvain), sa mère Marielle (feu Gérald), sa soeur Chantal (Sylvain), son frère Michel, plusieurs neveux et nièces, ainsi que d'autres membres de la famille et ses ami(e)s d'enfance, de travail et de voyage.La famille recevra les condoléances samedi le 24 juillet 2021 de 11h à 16h suivi des funérailles au complexe funéraire :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation du CHUM.