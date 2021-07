MAILHOT-BLANCHETTE Madeleine

MAILHOT-BLANCHETTE

À Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 10 avril 2020, est décédée, à l'âge de 79 ans Mme Madeleine Mailhot, épouse de feu M. Gérard Blanchette, fille de feu Mme Simone Jacques et de feu M. Emilien Mailhot.Elle laisse dans le deuil sa fille Nancy Blanchette; son frère Armand Mailhot (Renée Morin); ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à la maison funéraire :1350, STE-MARGUERITE, TROIS-RIVIÈRESTél: 819-378-3838 - Téléc.: 819-375-8146Courriel: condoleances@richardphilibert.caSite: www.richardphilibert.cale samedi 24 juillet à partir de 13h suivi de la liturgie de la Parole à 16h, en la chapelle de la maison funéraire.La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour les bons soins.En sa mémoire, un don pour la Société canadienne de la sclérose en plaques serait apprécié.