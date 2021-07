DE LORIMIER, Jacques



Le 15 juillet dernier est décédé à Laval, Jacques de Lorimier, à l'âge de 89 ans, fils de Gustave de Lorimier et Juliette Brosseau.Docteur en Sciences religieuses de l'Université de Strasbourg, il a oeuvré dans le secteur de l'éducation une grande partie de sa carrière, principalement au Conseil supérieur de l'Éducation. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages académiques, essais littéraires et livres. Son dernier (2019) " Foi et incertitude - propos d'un croyant critique ", était le livre de sa vie.Il laisse dans le deuil son épouse Lise-Andrée Champagne avec qui il a partagé les 48 dernières années; ses enfants: Myriam (Sébastien) et Louis-Pierre (Geneviève); ses petits-enfants: Félix-Antoine, Maxence, Anne-Sophie et Laurence; ses frères: feu Claude (Lucie), Roland (Lise), André (Madeleine), Michel (Nicole); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Champagne: Jean-Guy, Denise (feu Jacques), Carmen (René) ainsi que ses neveux et nièces et de nombreux amis.Il nous manquera: son rire, son sourire, sa véracité, sa passion et sa fougue. Il aimait la nature, il aimait les gens, il aimait la vie.Une célébration de sa vie aura lieu le samedi 21 août 2021 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 ave des Perron à Laval. Plus de détails sur le site web du salon funéraire. Le déroulement de la cérémonie se fera selon les règles sanitaires en vigueur.Si vous voulez effectuer un don en sa mémoire, la famille désire soutenir la Société canadienne du cancer.