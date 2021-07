COSGROVE, Lynne



Le 5 mai dernier est décédée Lynne Cosgrove à l'âge de 59 ans. Maintenant que les mesures sanitaires s'assouplissent, nous rendrons un dernier hommage à Lynne ainsi qu'à son père Daniel décédé récemment également.Lynne laisse dans le deuil sa mère Diane, sa soeur Anne (John), son frère Brian (Sylvie) et ses neveux et nièces Béatrice, Julie, Thomas et Shawn, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances des proches et amis le mardi 27 juillet de 18h à 20h et ainsi que le mercredi 28 juillet de 10h à 11h, suivi de la cérémonie à 11h, au complexe funéraire