«A-Rod» propriétaire d’une équipe de la NBA

L’ancienne vedette des ligues majeures de baseball Alex Rodriguez et l’entrepreneur Marc Lore se sont joints au groupe de propriétaires des Timberwolves du Minnesota au sein de la NBA.

• À lire aussi: Les Bucks champions : Giannis Antetokounmpo entre dans la légende

• À lire aussi: Finale de la NBA: les Bucks de Milwaukee champions

Selon le site The Athletic, il s’agit d’un investissement de 250 millions $, ce qui représenterait environ 20 % des parts de l’équipe. «A-Rod» et son partenaire d’affaires devraient ajouter 20 % d’ici la fin 2022 et un autre 40 % au terme de l’année 2023. Ce faisant, le tandem deviendra actionnaire majoritaire des concessions de la NBA et de la WNBA.

Les deux hommes ont exprimé conjointement leur enthousiasme, mercredi.

«Nous sommes honorés de nous joindre officiellement à Glen Taylor et au groupe de propriétaires des organisations des Timberwolves et des Lynx du Minnesota, ont-ils partagé sur Twitter. Dans ce prochain chapitre, nous avons hâte de travailler avec l’organisation, d’apprendre à connaitre les joueurs et les partisans dévoués et de nous engager activement dans la communauté. Merci à Glen et Becky Taylor pour leur partenariat tout au long de ce processus. Merci également au commissaire Adam Silver et à la NBA de nous accueillir au sein de la ligue.»

En 2020, Rodriguez avait tenté de mettre la main sur les Mets de New York, formation du baseball majeur.