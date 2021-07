CORBEIL, Denis



Humble jusqu'à la fin, c'est sans faire de bruit que Denis nous a quittés dans la nuit du 3 juillet 2021. Hospitalisé depuis le 5 mai, il s'est montré courageux et résilient à travers les épreuves, nous témoignant amour et bienveillance, comme il l'a fait toute sa vie.Pour un homme qui prenait si peu de place, il laisse un bien grand vide. À nous de le remplir des tendres et merveilleux souvenirs que nous avons de lui…De ton épouse bien aimée Claire, tes enfants Pierre (Isabelle Gauvreau), Benoit et Lucie (Martin Jutras) ainsi que les trois grands bonheurs que la vie nous a donnés : Justine, David et Simon. Il manquera également à sa soeur Raymonde, ses beaux-frères et belles-soeurs Jean-Guy, Fernande et Rose, neveux et nièces, ainsi qu'à toute la communauté du 286 Rang des Vingt.La famille souhaite remercier de tout coeur le personnel du Centre Hospitalier Pierre Boucher de Longueuil, ainsi que les équipes des soins intensifs, du 7e Nord et 8e Sud pour les soins et le soutient apportés.Les funérailles auront lieu dimanche le 8 août au Complexe Urgel Bourgie, situé au 8145 Chemin de Chambly à St-Hubert.La famille vous accueillera de 12h00 à 14h00. Une cérémonie suivra dans la chapelle du complexe.Plutôt que des fleurs, nous vous invitons, à votre discrétion, à offrir un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre Boucher à l'adresse suivante : https://fondationhpb.org