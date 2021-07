TESSIER, Claude



À Terrebonne, le vendredi 5 février 2021 est décédé, à l'âge de 74 ans, Claude Tessier, époux de Lisette Dupont.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Raymond (Isabelle), Josée (Gislain) et Annie (Yvan), ses petits-enfants Tristan, Lou-Alexis, Mikhaïl et Maksim, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église La Purification de la Bienheureuse Vierge Marie (445, Notre-Dame, Repentigny), le samedi 24 juillet 2021 à compter de 14h, suivi des funérailles à 15h.Au lieu de fleurs, un don peut être fait en sa mémoire à Diabète Québec.