DESPRÉS (née Lavigne), Aline



À Mirabel, le 9 juillet 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Aline Lavigne, épouse de feu Gérard Després.Elle laisse dans le deuil ses enfants Céline, Ghislaine (Michel), Carmen (Georges), Roger (Thérèse), Sylvie (Guy), Jeanne (Claude), Jeannette (Yvan), Serge (Caroline), Richard (Nathalie) et Nathalie (Robert), ses 28 petits-enfants et 32 arrière-petits-enfants, sa soeur Fernande, ses frères Marcel et Raymond, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.En raison de la pandémie, la cérémonie se déroulera dans l'intimité familiale le samedi 24 juillet de 13h à 17h au complexe