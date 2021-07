COSGROVE, Daniel



Le 12 novembre dernier est décédé paisiblement Daniel Patrick Cosgrove à l'âge de 89 ans. Maintenant que les mesures sanitaires s'assouplissent, nous rendrons un dernier hommage à Daniel ainsi qu'à sa fille Lynne décédée récemment également.Daniel laisse dans le deuil son épouse Diane, ses enfants Anne (John), Brian (Sylvie) et feu Lynne, ses petits-enfants Béatrice, Julie, Thomas et Shawn, sa soeur Colleen ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances des proches et amis le mardi 27 juillet de 18h à 20h et ainsi que le mercredi 28 juillet de 10h à 11h, suivi de la cérémonie à 11h, au complexe funéraireVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.