Samedi prochain, le Club d’athlétisme Dynamique de Laval (CADL) sera l’hôte des Championnats québécois de Pentathlon Benjamin et Cadet au stade d’athéisme Claude-Ferragne, situé derrière l’école secondaire L’Odyssée-des-Jeunes.

La semaine dernière, la Ville de Repentigny a procédé à l’intronisation du regretté Flavio Prata au tableau d’honneur du baseball repentignois au parc Champigny. Le terrain de baseball portera désormais le nom de Flavio-Prata.

Photo Martin Alarie

Les entraîneurs Ariane Dubois et Réginald Dufour sont en compagnie des athlètes qui participeront aux championnats des épreuves combinées.

Photo Martin Alarie

L’entraîneuse chevronnée Annie Potvin, médaillée d’argent aux Jeux du Canada (1981) et des Jeux panaméricains juniors (1982) en heptathlon, surveillait de jeunes espoirs pour l’équipe canadienne, Emanuel Désilets et Maria Thérèsa Ulysee.

Photo Martin Alarie

L’entraîneur André Barrière, du CADL, vérifiait la technique de départ de Yohana Bilombo et de Brian Millen, médaillés de la compétition Ian Hume Invitation, à Sherbrooke.

Photo Martin Alarie

Lors des sessions d’entraînement, les athlètes s’assurent de l’entretien des installations. On aperçoit Meghan Dufour, spécialiste de haies.

Photo Martin Alarie

Kaelie Sanogo, qu’on aperçoit s’entraîner au saut en longueur, est un espoir provincial en heptathlon.

Photo Martin Alarie

Claudia Wagner est parmi les trois meilleures athlètes sur la scène mondiale dans la catégorie heptathlon-vétéran.

Photo Martin Alarie

Mélina Gallé, triple médaillée du championnat québécois d’athlétisme en salle (800 m, 400 m et 200 m) en 2020 est en compagnie de son entraîneur, Vincent Parent-Pichette.

Photo courtoisie, Christian Richard

Lors de l’intronisation de Flavio Prata, on apercevait ses fils, Andrew et Dany, sa petite-fille, Allision, son épouse, Ghislaine, et la mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps.

Photo courtoisie, Christian Richard

Gilles Bienvenu, d’Image et design global, est entouré des dirigeants de la Ville de Repentigny, Valérie Prévost, Frédéric Beaudry et Cécile Hénault, présidente de la commission Sports.