Des desserts décadents à réaliser sur le BBQ avec des ingrédients d’ici

Vous croyez que les desserts sur le barbecue se ressemblent tous ? Les chefs Kimberly Lallouz et Jonathan Garnier vous prouvent ici le contraire avec ces deux délices sucrés et fruités. Chacun d’eux se démarque par des ingrédients remplis de fraîcheur et faciles à trouver chez Walmart.

La bannière a tout ce qu’il vous faut sous un même toit, même du côté de l’alimentation! Les succursales québécoises regorgent de produits d’ici, notamment les fameuses fraises du Québec durant la saison estivale ou les nombreuses variétés de pommes du Québec à l’automne.

Quelle recette vous semble gagnante?

Kimberly Lallouz et Jonathan Garnier ont voulu relever le défi de créer deux desserts sur le barbecue devant les caméras. Cette capsule vous présente donc la réalisation de ces recettes gourmandes et vous donne accès à des conseils sur leur préparation et leur cuisson.

Bien que le plaisir fût au rendez-vous, les deux chefs ont dû s’affronter afin de charmer l’humoriste Mélanie Ghanimé, juge du jour, pour qu’elle détermine la recette gagnante. Quelle est-elle selon vous?

Recette #1: Salade de fruits aux poires et au melon d’eau grillé servie avec des chips churros | Par la chef Kimberly Lallouz

Les étapes de préparation:

1. Réchauffer le barbecue à 500-550 °F.

2. Couper la poire en tranches verticales en conservant la peau. Saupoudrer de cannelle et de sucre des deux côtés. Mettre de côté.

3. Mettre un filet de glaçage de vinaigrette balsamique sur le melon d’eau.

4. Cuire la poire et le melon d’eau des deux côtés avec le couvercle ouvert dans le but de faire des marques de grille (sans trop cuire). Laisser refroidir au frigo.

5. Baisser le feu à 400 °F.

6. Sur une planche à découper, ouvrir les brioches et couper en lanières. Couvrir avec du sucre brun et de la cannelle moulue (80 % de sucre brun et 20 % de cannelle), déposer les brioches sur la plaque à pâtisserie et cuire sur le barbecue, avec le couvercle fermé, jusqu’à ce qu’elles soient dorées, en les tournant au besoin.

7. Dans un bol, mélanger les bleuets, les cerises (coupées en deux), le kiwi (coupé en cubes, sans la peau) et les fraises (coupées en 4). Rajouter quelques feuilles de menthe ainsi que le jus et le zeste d’une demi-lime.

8. Pour le montage: mettre d’abord une couche de yogourt, puis déposer les poires, le melon d’eau et la salade de fruits. Terminer avec les chips churros. Finalement, garnir de crème fouettée, de menthe fraîche, de pomme grenade et râper du chocolat noir.

Voici ce qu'il vous faudra pour recréer la recette de Kimberly Lallouz:

Recette #2: Biscuits mi-cuits et ananas grillés | Par le chef Jonathan Garnier

Les étapes de préparation:

1. Préchauffer le barbecue au maximum. Retirer l’écorce de l’ananas, puis tailler en tranches épaisses. À l’aide d’un couteau ou d’un emporte-pièce rond, retirer le cœur de chaque tranche d’ananas et saupoudrer de cassonade des deux côtés.

2. Sur la grille du barbecue, laisser griller les tranches pendant 2 à 3 minutes de chaque côté. Réserver. Entre-temps, dans un bol, mélanger les cerises, le rhum, le reste de la cassonade, l’extrait de vanille et laisser mariner quelques minutes. Retirer les cerises du mélange et les déposer sur la grille du barbecue (attention aux flammes). Laisser griller les cerises pendant 2 à 3 minutes. Réserver.

3. Former 4 grosses boules de pâte à biscuits et sur le plan de travail les aplatir légèrement. Sur la grille du barbecue (sur un tapis de cuisson, si vous en avez un), laisser cuire les biscuits en cuisson indirecte, couvercle fermé, pendant 8 à 10 minutes. Laisser refroidir les biscuits (ils ne seront pas complètement cuits à l’intérieur).

4. Dans chaque assiette, répartir le yogourt, ajouter une tranche d’ananas, un biscuit géant et garnir de cerises et de céréales.

De l’entrée au dessert, tout peut être cuisiné sur le barbecue. Pour épater sa famille et ses amis, il suffit d’avoir les bonnes techniques et des ingrédients de qualité. Pour y arriver, vous pouvez compter sur Walmart qui offre une sélection de produits frais! Commandez-les sur le site Web ou l’application de Walmart et choisissez une livraison à domicile afin de profiter encore plus des plaisirs de l’été.