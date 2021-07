Gabriella Laberge revient sur sa performance à America’s got talent

La chanteuse et violoniste québécoise Gabriella Laberge, qui a époustouflé les juges de l’émission américaine «America’s Got Talent» en interprétant magistralement «Goodbye My Lover» sur scène mardi soir, voit déjà sa vie changer.

• À lire aussi: [VIDÉOS] America’s Got Talent: les Québécois épatent les juges

• À lire aussi: [VIDÉO] La Québécoise Gabriella a fait un malheur à America’s Got Talent

«J’ai déjà des demandes pour faire des mariages un peu partout dans le monde. Je viens tout juste d’en recevoir une du Qatar. C’est le fun. Je ne sais pas si je vais y aller, mais c’est le fun que les gens pensent à moi», s’est enthousiasmée la sympathique Québécoise au micro de QUB radio depuis Vancouver, où elle est en vacances.

La violoniste a appris la semaine dernière seulement que sa prestation serait diffusée.

«C’est un processus qui a duré longtemps. J’ai commencé à travailler sur la prestation en novembre dernier. J’ai pris des cours de violon, parce que ça faisait longtemps que j’avais fait des spectacles, des coachings vocaux, choisir la bonne chanson», a énuméré Gabriella Laberge.

Celle qui a déjà vécu l’expérience de l’émission «The Voice» a souligné que la réception enthousiaste de sa prestation est «surréaliste» et «déstabilisante».

«Je sais que l’impact sur le web va être vraiment extraordinaire. Ce que j’aime le plus à la base, c’est faire des concerts et rencontrer des gens partout dans le monde et au Québec. Et "The Voice" m’avait permis de le faire, m’avait permis de commencer à vivre de ma passion», a confié celle qui évolue dans le domaine de la musique depuis une décennie.

«Avec "America’s Got Talent", ce qui est fantastique, c’est que je rencontre un nouveau public. Ça m’a permis d’avoir un regain d’énergie pendant la pandémie et de pouvoir prévoir des concerts un peu partout», a poursuivi Gabriella Laberge.

Celle-ci ignore ce qui se passera par la suite, à savoir si son parcours à l’émission pourra se poursuivre avec une ou des participations aux émissions diffusées en direct.