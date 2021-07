Kanye West sort un nouvel album vendredi

Kanye West a confirmé que son album «Donda» sortira le vendredi 23 juillet.

Donda est le prénom de la mère du rappeur, décédée en 2007 à la suite de complications liées à une intervention de chirurgie plastique, à l'âge de 58 ans.

Kanye West prévoyait depuis des années de faire un album en son honneur.

Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix avec Vincent Dessureault sur QUB Radio:

L'héritage de sa défunte mère se perpétue donc à travers son 10e album studio solo, qui est aussi son premier depuis «Jesus is King» en octobre 2019.

La sortie de l’album, qui nourrissait des rumeurs depuis un certain temps, a été confirmée publiquement par un spot de publicité pour les écouteurs Beats by Dre, diffusé lors d’un match de la finale de la NBA 2021, le mardi 20 juillet.

AFP

Dans la publicité, on voit Sha'Carri Richardson, la vedette de l'athlétisme de 21 ans suspendue de l'équipe olympique des États-Unis pour Tokyo après avoir été déclarée positive à la marijuana, qui court un sprint de 100 m au ralenti.

En fond sonore, un extrait du nouveau morceau de Kanye, «No Child Left Behind».

Un événement pour écouter «Donda» se tiendra à Atlanta, en Géorgie, jeudi 22 juillet, et sera diffusé en direct via Apple Music.

Kanye West, 44 ans est revenu sur Instagram dans le cadre de la promo de l'album, avec des images sombres de lui, portant un masque noir.

Les noms de ses quatre enfants – North, Saint, Chicago et Psalm – figurent sur les chaînes en or qu'il porte autour du cou, comme on peut le voir dans des gros plans de photos postées sur le réseau social.

AFP

La seule personne que le compte Instagram de Kanye West suit est celui de Kim Kardashian.

Celle-ci a décidé de divorcer de Kanye West en février, après presque sept ans de mariage, et demande la garde partagée de leurs enfants.

Le couple s'est réuni le week-end dernier pour emmener les enfants au musée d'art asiatique de San Francisco, en Californie.