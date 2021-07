Jeux de Tokyo: près de 40 Canadiens à la cérémonie d'ouverture

TOKYO | Le Canada ne comptera qu’un contingent de 30 à 40 athlètes, vendredi, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation particulière en cette période pandémie et de contraintes sanitaires dans une ville où le nombre de cas a atteint des sommets au cours des derniers jours. Chef des sports au Comité olympique canadien (COC), Eric Myles donne le point de vue de l’organisation. «En raison des règles sur l’arrivée au Village olympique décrites dans les cahiers des procédures des Jeux de Tokyo 2020, les athlètes arriveront au Village seulement cinq jours avant le début de leurs épreuves, a-t-il expliqué dans une déclaration envoyée aux médias. Cela signifie qu’il y a moins d’athlètes dans le Village et que la plupart d’entre eux sont sur le point de se mettre en action.»

Sécurité avant tout

«Équipe Canada maintient l’accent sur la sécurité, la performance et le respect de la lettre et de l’esprit des documents Playbooks des Jeux de Tokyo 2020, a déclaré Myles. Pour toutes ces raisons, le Canada s’attend à ce qu’environ 30 à 40 athlètes participent au défilé des nations de la cérémonie d’ouverture. Les Canadiens seront fiers de voir les athlètes marcher derrière les porte-drapeaux Miranda Ayim et Nathan Hirayama qui représenteront les 370 membres de l’Équipe olympique canadienne à Tokyo 2020. Malgré les défis incroyables de la dernière année, il s’agit de la plus imposante équipe olympique du Canada depuis les Jeux de Los Angeles en 1984.»

