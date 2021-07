Un calendrier préparatoire à saveur ontarienne pour le CH

En raison des voyages internationaux qui restent difficiles à organiser, le Canadien de Montréal sera vraisemblablement contraint d’affronter uniquement ses rivaux de l’Ontario, soit les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d’Ottawa, durant le prochain calendrier préparatoire.

Les Leafs ont ainsi dévoilé mercredi leur liste de matchs hors-concours et celle-ci comprend un total de six rencontres : la moitié contre le Tricolore et l’autre face aux «Sens». La troupe de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe disputera une série aller-retour avec ses tombeurs du premier tour des dernières séries le 25 septembre dans la Ville Reine et deux jours plus tard au Centre Bell. Elle accueillera aussi le Bleu-Blanc-Rouge le 5 octobre.

Pour ce qui est des duels tout ontariens, ils se tiendront le 29 septembre ainsi que 4 et 9 octobre. À ce jour, le Canadien et les Sénateurs n’ont pas diffusé leur calendrier présaison, mais il est juste de présumer que les deux formations en viendront aux prises deux ou trois fois.

Le calendrier régulier de la Ligue nationale de hockey devrait être divulgué cette semaine et comprendrait une pause durant les Jeux olympiques de Pékin, d’après le réseau ESPN.

