Vers une saison de pêche au saumon «historique» au Bas-Saint-Laurent

Une saison de pêche au saumon «historique» se dessine sur la rivière Mitis, au Bas-Saint-Laurent, à peine un mois après avoir été lancée.

«C'est une saison qui va passer à l'histoire», a lancé le directeur général de la zec de la Rivière-Mitis, Élie-Merlin Mercier-Ouellet, à TVA Nouvelles mercredi.

Il y a près de 1600 saumons dans la rivière Mitis actuellement. C'est un record pour ce cours d'eau à cette période-ci de l'année, et rappelons que la saison des montaisons n'est pas encore terminée.

«On a eu de grosses montaisons en 2016-2017, donc on pouvait s'attendre au retour de cette reproduction-là, mais c'est au-delà des espérances», a ajouté le directeur général, également biologiste.

Les pêcheurs sont nombreux à vouloir lancer leur ligne sur les fosses de la rivière Mitis. Jusqu'ici, quelque 1100 pêcheurs y ont été accueillis.

«S'il y a du saumon, il y a des pêcheurs. En plus, en situation de pandémie, tout le monde veut explorer le Québec et on voit une augmentation de la fréquentation sur toutes les rivières à saumon. Ici, on a des chiffres qu'on n'a jamais vus», a ajouté le directeur général de la rivière.

«Il y a beaucoup de saumons, la rivière est belle. On est chanceux. Généralement la pêche au saumon est plus difficile que ça, mais quand ça arrive on ne se plaint pas», a raconté le pêcheur Olivier Saint-Pierre, qui fréquente la rivière Mitis depuis plus d'une décennie.

Il est possible de capturer et de conserver un maximum de quatre saumons atlantiques par saison.

Au cours des dernières années, plusieurs mesures ont d'ailleurs été mises en place pour assurer la pérennité du saumon atlantique. En 2020, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs avait observé une hausse de 19 % des montaisons dans les rivières du Québec.