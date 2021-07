LEGAULT LANIEL, Pauline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Pauline Legault Laniel, survenu à l'âge 84 ans. Elle est partie rejoindre son amoureux de toujours, Hormisdas.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Johanne), Sylvie (Bernard), Nicole, Lyne et Benoit, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et amis.Une exposition aura lieu vendredi le 23 juillet de 9h30 à 13h30 à la:MacGILLIVRAY WHITEUn hommage religieux suivra à 14h00 à l'église Saint-Joachim au 2 rue Sainte-Anne, Pointe-Claire.