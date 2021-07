MONETTE-LATREILLE, Lyne



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès survenu à Saint-Eustache le 11 juillet 2021 de Mme Lyne Monette-Latreille de Boisbriand, à l'âge de 61 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Michel Latreille, ses fils Sébastien (Sandy), Mathieu, ses petits-enfants Jacob et Romy, ses beaux-frères et sa belle-soeur, cousin(e)s, neveux et nièces.Afin de respecter les dernières volontés de Lyne, les funérailles auront lieu au cimetière de Sainte-Adèle dans l'intimité familiale à une date ultérieure.La famille tient à remercier Brigitte Fontaine (ergothérapeute) et Monique Boisvert (inhalothérapeute) pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Dystrophie musculaire Canada (www.muscle.ca).