HOGUE (RACINE), Roxanne



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 18 juillet 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Roxanne Racine, épouse de M. Gilles Hogue.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Ghislain (Fanny) et Martine (Patrick), ses petits-enfants Tamy, Lauralie et Célia, ses soeurs ainsi que ses neveux et ses nièces.La famille accueillera parents et amis le mercredi 28 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINESTél. 450 478-1910 Téléc. 450 478-3373info@maisonfunerairegroulx.comEn compensation pour les fleurs, la famille vous invite à effectuer des dons à l'organisme de votre choix.