GUÉNETTE, Jean-Claude



Le 12 juillet 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé Jean-Claude Guénette, époux de feu Marcelle Forbes.Il laisse dans le deuil sa fille Maryse, son beau-frère André, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis et anciens collègues.M. Guénette a longtemps résidé à Candiac. Il était journaliste et a notamment travaillé à CKVL, au Journal de Montréal et à Radio-Canada.La famille vous accueillera le samedi 24 juillet de 13 h 30 à 17 h à :505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comLes funérailles suivront en la chapelle du complexe funéraire à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.