«Juste un soir» : Corneille et ses invités feront la fête au Parc olympique

Le chanteur Corneille s’offrira un beau cadeau le vendredi 20 août prochain : entouré d’invités d’horizons variés, il offrira un grand spectacle unique, intitulé «Juste un soir», sur l’Esplanade du Parc olympique.

Marie-Mai, Loud, FouKi, Alicia Moffet, Michel Rivard, Bruno Pelletier, Ludovick Bourgeois, Dubmatique, Muzion, NoDéjà et Dumas seront tous de la partie pour créer un événement mémorable auprès de leur ami Corneille, supportés par huit musiciens et un chœur gospel d’une dizaine de voix.

Au total, une trentaine d’artistes seront réunis, évidemment dans le plus grand respect des mesures sanitaires toujours en place.

«Juste un soir» se veut la transposition scénique de l’émission web de Corneille, «Corneille Remixe», dans laquelle l’auteur-compositeur-interprète réarrange de grands succès musicaux à la sauce R&B, soul, afro-beat et Afro-Caribéen. On découvrira donc de nouvelles facettes et sonorités chaudes et suaves de morceaux adorés des personnalités à l’honneur.

Pour se procurer un des 3500 billets déjà en vente pour «Juste pour un soir», le vendredi 20 août, à 20 h, on consulte le TicketPro.ca. Le spectacle sera aussi présenté en direct sur la plateforme web WhiteBox Play (whiteboxplay.com).

