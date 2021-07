L'Argentine se plaint de retards de livraisons du Spoutnik V

L'Argentine s'est plainte auprès de la Russie de retards dans la livraison de doses du vaccin antiCOVID Spoutnik V, brandissant la menace d'une rupture du contrat, a annoncé jeudi le gouvernement argentin.

La lettre, datée du 7 juillet, a été adressée au fonds souverain russe (RDIF) responsable de la promotion du vaccin, a déclaré à la presse la conseillère présidentielle Cecilia Nicolini.

En décembre, l'Argentine était devenue le premier pays d'Amérique latine à approuver le vaccin de Spoutnik et un des premiers dans le monde.

La lettre souligne que l'Argentine a un besoin «urgent» de deuxièmes doses. «À ce stade, l'ensemble du contrat risque d'être dénoncé publiquement».

«Nous comprenons les pénuries et les difficultés de production d'il y a quelques mois», poursuit la lettre.

«Mais aujourd'hui, sept mois plus tard, nous sommes toujours très en retard, alors que nous commençons à recevoir régulièrement des doses d'autres fournisseurs, avec des délais qui sont respectés», est-il écrit.

AFP

L'Argentine, qui compte 45 millions d'habitants, a passé commande pour 30 millions de doses de Spoutnik V. Elle en a reçu pour l'heure 11,86 millions, selon Mme Nicolini.

La vaccination avec Spoutnik V, mis au point par le laboratoire Gamaleïa, requiert l'administration de deux doses, différentes l'une de l'autre.

Jusqu'à présent, 9,37 millions de la première composante ont été livrés, mais seulement 2,49 millions de la seconde.

Au début de la campagne, l'Argentine a d'abord cherché à administrer une première dose au plus grand nombre de personnes, suivie trois mois plus tard de la seconde.

Mais la plupart des personnes ayant reçu une première injection attendent toujours la seconde plus de trois mois après.

Ces dernières semaines, le gouvernement a accéléré la campagne de vaccination, craignant notamment les conséquences de l'entrée du variant Delta.

L'Argentine utilise également les vaccins AstraZeneca (anglo-suédois) et Sinopharm (chinois). Elle a récemment reçu un don de vaccins Moderna des États-Unis.

Un peu plus de 17 millions d'Argentins ont reçu une première injection de vaccin et moins de six millions sont totalement immunisés.

Le pays a enregistré quelque 4,79 millions de cas de coronavirus et près de 103 000 décès.

Selon le RDIF, le Spoutnik V a été approuvé dans 68 pays.