Le Club Vinland reprend l’affiche au cinéma le 6 août

Retiré des écrans en avril à cause de la troisième vague, le film québécois Le Club Vinland reprendra l'affiche dans les cinémas du Québec, le 6 août.

Pour marquer son retour en salles après une pause forcée de quatre mois, le distributeur organisera même une première avec tapis rouge, le 2 août, au Cinéma Impérial, à Montréal.

Réalisé par Benoit Pilon et mettant en vedette Sébastien Ricard, Rémy Girard, François Papineau, Fabien Cloutier et Émilie Bibeau, Le Club Vinland avait pris l’affiche le 2 avril. Moins de deux semaines plus tard, face à une féroce troisième vague de COVID-19 qui provoquait des fermetures de cinéma partout en province, le distributeur Les Films Opale avait préféré mettre sa carrière en salles sur pause.

Entretemps, le film a remporté trois prix Iris lors du récent gala Québec Cinéma, dont celui de la meilleure interprétation masculine pour Sébastien Ricard.

