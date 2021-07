Les Sénateurs parleront au 10e échelon

Les Sénateurs d'Ottawa auront un autre important choix à faire pour leur futur lors du repêchage amateur, qui commencera vendredi avec la première ronde, alors qu’ils détiennent le 10e tour de parole.

Toutes les options sont sur la table avec ce choix, mais les chances sont grandes que l’organisation ottavienne préserve ce choix.

«Nos chances sont plutôt grandes de s’exprimer avec la 10e sélection», a indiqué d’entrée de jeu le directeur général Pierre Dorion, lors d’une conférence avec les médias, jeudi.

«Nous savons que nous allons avoir un très bon joueur à cet endroit, que ce soit un gardien partant, un défenseur pour notre top 4 ou un attaquant pour nos deux premiers trios. En évaluant [les joueurs] que nous pensons qui seront disponibles à notre tour, nous croyons que ces critères peuvent être remplis.»

Les Sénateurs possèdent aussi quelques sélections pour la deuxième journée de la classique annuelle, dont deux choix de deuxième ronde et un de troisième tour. Dorion n’a pas exclu la possibilité d’échanger certains d’entre eux afin de s’avancer au repêchage ou d’aller chercher un joueur pour combler un besoin immédiat.

Daccord quitte pour le Kraken

Les Sénateurs ont perdu le gardien Joey Daccord, mercredi, dans le cadre du processus de repêchage d’expansion du Kraken de Seattle.

«Joey a subi une blessure l’année dernière, mais il est revenu plus fort et il était prêt à se battre pour un poste. Il a été très bon pour nous à Belleville, a ajouté Dorion. Nous pensons avoir perdu un joueur à la position où nous avons le plus de profondeur.»

D’accord n’a joué que 10 parties durant la campagne 2020-2021 entre les Sénateurs d’Ottawa et le club-école à Belleville. Huit de ces 10 duels ont été disputés dans le circuit Bettman, où l’athlète de 24 ans a préservé un dossier de 1-3-1, une moyenne de buts alloués de 3,27 et un taux d’efficacité de ,897.