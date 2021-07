Les talibans disent contrôler 90% des frontières afghanes

Moscou | Les talibans contrôlent 90% des frontières de l’Afghanistan, où ils mènent une offensive à la faveur du retrait des forces étrangères, a indiqué jeudi un porte-parole aux agences russes, sans que ces affirmations puissent être vérifiées de manière indépendante.

« Les frontières de l’Afghanistan avec le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, l’Iran, environ 90% des frontières sont sous notre contrôle », a indiqué Zabihullah Mujahid à l’agence publique Ria Novosti.

Les talibans mènent depuis mai une offensive tous azimuts contre les forces afghanes, au moment où les forces internationales organisent les opérations en vue de leur retrait définitif du pays, prévu pour s’achever fin août.

Ils se sont depuis emparés de vastes pans de territoires ruraux, ainsi que de plusieurs postes-frontière clés, et encerclent des grandes villes.

Privées du crucial soutien américain, les forces afghanes n’ont opposé qu’une faible résistance et ne contrôlent plus pour l’essentiel que les capitales provinciales et les axes majeurs.

Plus tôt en juillet, les talibans s’étaient dits maîtres de 85% du territoire afghan, chiffre contesté par le gouvernement et impossible à vérifier de façon indépendante.

L’offensive talibane inquiète en tout cas les pays frontaliers, et en premier lieu le Tadjikistan qui partage avec l’Afghanistan plus de 1200 kilomètres de frontières.

Ce pays autoritaire d’Asie centrale a mobilisé jeudi l’intégralité de son armée pour un exercice surprise de préparation au combat, une première. Des exercices militaires conjoints avec la Russie et l’Ouzbékistan y sont prévus en août, à la frontière afghane.