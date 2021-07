Plongeon: prêtes pour relever le défi

TOKYO | Victime d’une entorse à une cheville, peu de temps avant les essais olympiques à Toronto, qui l’a forcée à se retirer de l’épreuve individuelle où elle comptait aussi se qualifier, Caeli McKay sera en mesure de prendre part à la compétition du 10 m synchro en compagnie de sa partenaire Meaghan Benfeito.

Avant de partir pour Tokyo, le duo a réussi les plongeons initialement prévus à sa liste. « Avant d’arriver à Tokyo, je ne pensais pas pouvoir en faire autant et les médecins ne souhaitaient pas que j’en fasse autant, a raconté McKay, jeudi, lors d’une rencontre virtuelle. De réussir notre liste m’a donné confiance. Malgré la douleur, je vais participer aux Jeux même si je devrai plonger sur un seul pied. »

Benfeito estime qu’il n’aurait pas été possible d’apporter des changements à la liste compte tenu des délais trop serrés. « Parce que c’est impossible de courir pour Caeli, nous avons gardé le plongeon le plus douloureux pour la fin, a-t-elle souligné. On a les mêmes plongeons, mais on a diminué le nombre de répétitions et ça va super bien. Il y a eu des doutes au début que Caeli ne soit pas en mesure de compétitionner, mais ce n’est plus le cas. Ça fait cinq ans que je m’entraîne avec Caeli et je ne voulais plonger avec personne d’autre. »

Des débuts difficiles

Photo d'archives

Même si elle en sera à ses 4e Jeux, Benfeito vivra une première à Tokyo. Jumelée à Roseline Filion à ses trois premières participations, elle plonge en compagnie de McKay depuis 2017.

« Nos débuts ont été assez difficiles, mais je la considère maintenant comme l’une de mes meilleures amies, confie la triple médaillée olympique. On a appris à se connaître et elle est devenue proche de ma famille. »

Benfeito admire la détermination de sa partenaire. « À 16 ans, alors qu’elle ne connaissait personne et ne parlait pas français, elle a déménagé à Montréal loin de sa famille pour réaliser son rêve. C’était incroyable de sa part. C’est le fun de la voir grandir et de l’aider à réaliser son rêve. Elle a fait des choses que je n’aurais pas été capable de faire. Caeli est inspirante. »

« Ce fut un très, très gros changement de déménager à Montréal et une décision difficile, de renchérir la plongeuse native de Calgary, mais c’était le meilleur choix. »

Séparation difficile

La séparation professionnelle avec Filion n’a pas été une sinécure. « On plongeait ensemble depuis 12 ans, on a fait nos débuts internationaux ensemble et je la considérais comme ma sœur. Ce fut difficile de perdre Roseline. Je perdais ma zone de confort, et la saison 2017 a été assez difficile. J’ai beaucoup pleuré et j’ai pensé à la retraite, mais ce n’est pas dans ma nature d’abandonner. »

Une petite semaine en Floride au printemps 2017 a fait tourner le vent. « J’ai pris du repos et j’étais à 100 pour cent à mon retour. Nous avons travaillé notre communication et nous avons terminé en 4e place au mondial en 2019. »

Meilleure communication

La communication a permis d’évacuer les craintes de McKay. « C’était important que Caeli sache qu’elle ne remplaçait pas Roseline, mais qu’on formait une nouvelle équipe. Elle m’a dit que j’étais son idole et qu’elle avait des doutes. Je peux la comprendre parce que si j’avais plongé avec Émilie Heymans qui était mon idole, j’aurais eu des inquiétudes. C’était normal qu’elle soit intimidée et j’ai tenté de la rassurer en mettant tout au clair. »

À défaut d’être sur la plate-forme avec Benfeito, Filion sera présente au Centre aquatique de Tokyo où elle occupe un poste d’analyste à Radio-Canada.

Jennifer Abel retrouve l’amour de son sport

Photo AFP

TOKYO | Déçue d’avoir terminé au pied du podium à ses deux épreuves à Rio en 2016, Jennifer Abel estime que son association avec Mélissa Citrini-Beaulieu lui a permis de retrouver le feu sacré.

Associée à Citrini-Beaulieu qui vivra son baptême olympique au Japon après avoir vécu Rio en compagnie de Pamela Ware, Abel a remporté l’argent avec sa nouvelle partenaire au 3 m synchro au championnat mondial en Corée du Sud en 2019, ce qui assurait leur présence à Tokyo.

« Le retour après les Jeux de Rio a été très difficile et plonger avec Mélissa m’a fait retrouver l’amour de mon sport, résume la médaillée de bronze en synchro en 2012 à Londres. Tout a cliqué dès le début. Vraiment déçue, mais pas découragée après Rio, je savais que je devais apporter des changements pour être au meilleur de mes capacités à Tokyo. Quand tu es une jeune athlète, tes entraîneurs te guident énormément, d’ajouter Abel, mais maintenant que je suis plus vieille, je dois prendre mes propres décisions pour n’avoir aucun regret. »

Bouffée d’air frais

Citrini-Beaulieu a apporté une bouffée d’air frais à Abel. « Mélissa a une joie de vivre extraordinaire et elle est comme moi à mes débuts. Elle est super excitée et elle est belle à voir. Après Rio, je voulais me concentrer sur l’épreuve solo et j’ai réalisé que ce n’était pas la bonne décision en parlant à mon entraîneur. Je devais parler de ma situation parce que je vivais mes résultats à Rio comme un deuil, mais je n’ai pas pensé arrêter parce que je n’avais pas atteint mon sommet. »

Malgré la déception du Brésil, Abel dit avoir retenu du positif. « Avant Rio, on m’identifiait comme la fille qui ramenait des médailles, souligne-t-elle. C’était mon identité. J’ai été très déçue, mais je n’échangerais mes deux 4e position pour rien au monde. J’ai compris que je valais beaucoup plus que seulement des médailles. Je suis maintenant capable d’apprécier ma carrière au complet. »

Excitation

Après toutes les embûches reliées à la COVID, Citrini-Beaulieu est comblée de pouvoir disputer ses premiers Jeux. « C’est irréel, souligne-t-elle. Chaque jour au Village, je me dis wow. J’apprécie chaque moment parce que je travaille pour ça depuis 20 ans. »

Toujours en quête d’excellence

TOKYO | Les plongeurs canadiens entreront en scène dimanche et tenteront de poursuivre une séquence de succès qui remonte aux Jeux de 2000 à Sydney. Depuis le rendez-vous australien, l’équipe canadienne a remporté deux médailles à chaque olympiade. « Les gens du programme À nous le podium me demandent en quelle année nous allons remporter trois médailles, mais je leur réponds que c’est déjà un miracle d’en gagner deux à chaque Jeux olympiques depuis 2000, raconte le directeur de la haute performance à Plongeon Canada Mitch Geller. Nous avons une très bonne équipe. À nos filles expérimentées qui sont solides, nous avons ajouté des jeunes hommes qui sont très bons. »

Depuis Despatie

Depuis la retraite après les Jeux de Londres de 2012 d’Alexandre Despatie qui compte notamment deux médailles d’argent olympiques à son actif, les plongeurs canadiens n’ont pas été en mesure de rivaliser avec les meilleurs sur la scène internationale, mais Geller voit poindre de meilleurs jours à l’horizon.

« Nous avons à Tokyo notre meilleure équipe masculine de tous les temps, a-t-il affirmé. Alex était spécial et personne ne pouvait rivaliser avec lui, mais notre édition actuelle est forte et possède de la profondeur. Notre objectif demeure d’avoir des prétendants aux médailles dans les huit épreuves. On s’approche de cet objectif et le but est de l’atteindre en 2024 à Paris, ce qui signifierait une récolte de quatre médailles. Le futur est brillant. »

Regard vers les jeunes

Est-il trop tôt pour espérer une médaille des jeunes coqs canadiens à Tokyo ? « S’il peut répéter ses performances des essais olympiques à Toronto sur le 10 m, Nathan [Zsombor-Murray] est un “long shot”, mais il possède une chance. Rylan Wiens en sera seulement à sa deuxième compétition internationale, mais il a terminé en 3e place à la Coupe du monde de Tokyo en mai dernier. Il y a aussi Ethan Pitman qui a terminé au 3e rang aux Essais. »

Un autre jeune coq a surpris bien du monde en se qualifiant pour les Jeux. Âgé de seulement 17 ans, Cédric Fofana a remporté la victoire au tremplin de 3 m à Toronto. « Cédric est aussi talentueux que n’importe qui sur la planète. Le plus important pour nos jeunes est d’acquérir de l’expérience et de réaliser qu’ils ont le potentiel pour rivaliser avec les meilleurs, ajoute Geller.

« L’effet Despatie qui en a inspiré plusieurs et des efforts importants dans notre programme junior font en sorte que nous n’avons jamais eu autant de garçons, d’ajouter Geller. Ça nous a pris du temps à trouver la bonne recette, mais nous sommes prêts. »