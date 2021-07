Quoi voir à la Place des Arts

Puisque le Festival de jazz et les Francos ont été repoussés à septembre, la Place des Arts s’est retrouvée libre une partie de l’été. Pour combler les amateurs de musique et de théâtre, l’événement Les arts d’été proposera de nombreux spectacles au cours des prochaines semaines. Le Journal a parlé de sept productions avec le producteur Martin Leclerc.

1. Le paradis à la fin de vos jours

Photo courtoisie

« C’est une lecture que Guylaine Tremblay fait de Michel Tremblay, dit le producteur. La mise en lecture est faite par Michel

Poirier. Il y aura aussi un échange avec Guylaine et le public après la représentation. »

Vendredi soir, samedi et dimanche, 19 h, Cinquième Salle.

2. L’histoire de mes chansons

Photo courtoisie

« C’est la troisième édition de cette série et la première fois qu’il y aura du public. On commence avec un enregistrement spécial pour les 40 ans de carrière de Mario Pelchat. On poursuivra après avec Laurence Jalbert, Marcel Lefebvre, Daniel Lavoie et Paul Piché. Monique Giroux est encore à l’animation. »

26 au 30 juillet, 19 h, Théâtre Jean-Duceppe. Webdiffusion du 11 au 30 novembre au placedesarts.com.

3. L’histoire de mon théâtre

Photo courtoisie

« C’est présenté par Guylaine Tremblay. Elle va y rencontrer Michel Tremblay, Marie Laberge, le tandem de Louis Saïa-Claude Meunier et Michel Marc Bouchard. Des comédiens viendront sur scène faire des segments de pièce. »

31 juillet au 3 août, 19 h, Théâtre Jean-Duceppe. Webdiffusion du 28 au 31 octobre.

4. Luce Dufault – Dire combien je t’aime

Photo courtoisie

« Ce sera la première médiatique d’une tournée qu’on a commencée au mois de mars. On devait faire ce spectacle-là à l’hiver et tout a été retardé. »

7 août et 20 septembre, 20 h, Cinquième Salle.

5. Dis-moi Joséphine

Photo courtoisie

« Un spectacle que Joe Bocan fait pour la première fois à Montréal. Elle avait sorti il y a quelques années un album en hommage à Joséphine Baker. Il y aura aussi un clin d’œil à la chanson française avec des pièces d’Édith Piaf. »

11 août, 20 h, Cinquième Salle.

6. Martine St-Clair

Photo courtoisie

« C’est un retour sur scène pour elle après plusieurs années. Elle va présenter environ 14 chansons numéro un de son répertoire. On en fait aussi une captation pour un album live qui va être présenté au début 2022. »

6 septembre, 20 h, et 19 septembre, 16 h, Cinquième Salle.

7. Quand on aime on a toujours 20 ans

Photos courtoisie

« Le spectacle regroupe Clémence DesRochers, Louise Latraverse, Jean-Pierre Ferland et Yvon Deschamps. Il y aura aussi une dizaine d’artistes invités qui vont se joindre à eux. C’est quand même un événement qui regroupe quatre grands noms. Les retrouver sur scène tous ensemble, avec tous les artistes invités, c’est pratiquement une première. Ce sera un événement marquant et majeur. »