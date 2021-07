Un mini Osheaga prévu en octobre

Avant de revenir à plein rendement, on l’espère en 2022, Osheaga présentera une version réduite et locale de son célèbre festival, en octobre. Durant trois jours, une trentaine d’artistes canadiens, dont Charlotte Cardin, Jessie Reyez et Half Moon Run, joueront au parc Jean-Drapeau devant quelques milliers de spectateurs.

« C’était impossible pour nous de ne rien faire encore pour un an. » Au bout du fil, le programmateur d’Osheaga, Nick Farkas, était bien heureux d’annoncer la tenue des Retrouvailles Osheaga, du 1er au 3 octobre.

Le mini-festival présentera des artistes d’ici sur deux scènes durant trois jours. Pour l’instant, selon les récentes mesures sanitaires, 5000 personnes pourront accéder quotidiennement au site.

« On espère que la capacité va augmenter, dit Nick Farkas. On pensait d’ailleurs qu’il allait y avoir une annonce [du gouvernement] cette semaine. »

Rapidement après avoir annoncé l’annulation de son édition 2021, pour une deuxième année consécutive, l’équipe d’Osheaga a planché sur une édition spéciale automnale.

Des vedettes d’ici

Comme têtes d’affiche, l’événement proposera des artistes qui ont tous un rayonnement international : Charlotte Cardin, Jessie Reyez et Half Moon Run.

Photo Chantal Poirier

« On a vendu 11 MTelus avec Charlotte, dit Nick Farkas. C’est un record ! On aurait pu ajouter d’autres dates, mais on a décidé de proposer à son équipe de faire ces Retrouvailles Osheaga et ils ont embarqué. »

En carrière, Charlotte n’a participé qu’une fois à Osheaga, en 2016, mentionne le programmateur. Jessie Reyez, elle, avait été la vedette d’un grand événement au Festival de Jazz, sur la Place des Festivals, en 2018.

Photo courtoisie, Yan Turcotte

De son côté, Half Moon Run sera de retour devant les siens quelques mois avant ses deux soirs prévus à l’Olympia. « Quand on pensait aux possibles têtes d’affiche et que leur nom est sorti, c’était unanime dans l’équipe », dit Nick Farkas.

Le reste de la programmation de ces Retrouvailles Osheaga devrait être annoncé en août. « Il y a environ 70 % de la programmation qui est complétée. »

Quant à l’édition 2022 d’Osheaga, qui devrait être la 15e édition du festival, Nick Farkas indique que plusieurs groupes sont déjà confirmés. Eh oui, l’organisation espère ravoir les Foo Fighters, qu’elle avait annoncés pour les éditions annulées de 2020 et 2021. « On travaille là-dessus, mais il n’y a rien de confirmé. »

Les Retrouvailles Osheaga se tiendront du 1er au 3 octobre au parc Jean-Drapeau. Les billets seront en vente vendredi, à midi, à osheaga.com.