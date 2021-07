Vêtements olympiques faits à l'étranger: «c'est un peu un faux débat», dit Louis Garneau

Le reportage du Journal révélant que les vêtements olympiques du Canada sont fabriqués en Chine, au Cambodge et au Mexique en a probablement surpris plus d’un, mais pas Louis Garneau.

«Il y a 20 ans, j’avais écrit au premier ministre canadien de l’époque, Jean Chrétien, pour dénoncer la même situation et je m’étais fait dire que ce n’était pas possible [de les faire produire au Canada]. Aujourd’hui, il est trop tard, il n’y a plus de manufactures au Canada», a dit l’homme d’affaires au microphone de Vincent Dessureault à QUB radio, jeudi.

Chez nos voisins américains, les vêtements de l’équipe olympique sont fabriqués par Ralph Lauren, directement aux États-Unis. M. Garneau doute fortement de la véracité de cette information. «Je te gage une bouteille de champagne», a-t-il répondu à l’animateur.

L’entrepreneur ajoute que l’achat de vêtements de magasins au rabais n’a pas aidé la situation. «Je me demande si cette situation n’est pas un faux discours, parce que l’industrie textile [canadienne], on l’a tuée», a déclaré celui qui a dû fermer sa production textile en 2019.

«Mais, au moins, on fait d’autres choses. Les prototypes, le développement et la recherche sont faits à Saint-Augustin-de-Desmaures», a-t-il évoqué au sujet du siège social de son entreprise situé en banlieue de Québec.

Celui qui était l’un des rares à produire ses vêtements au Canada ressort de plusieurs années difficiles où il a presque perdu son entreprise. Après avoir abandonné son unité de production textile, l'entreprise québécoise a demandé, en mars 2020, la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Quelques mois plus tard, en août, l’homme d’affaires a déposé une offre de règlement à ses nombreux créanciers et a pu se restructurer en décembre.

«Je me suis rendu au bout de mon modèle d’affaires. La dernière année, j’ai perdu 2 millions», a-t-il partagé.

En ce qui a trait à la collection canadienne pour Tokyo, M. Garneau reste un peu perplexe.

«On a voulu donner une teinte canadienne, je ne suis pas sûr que j’aurais fait ça. On a de très bons designers au Québec, on aurait pu faire quelque chose d’intéressant.»

Les vêtements de la délégation canadienne ont été conçus par la Compagnie de la Baie d'Hudson et Levi’s.