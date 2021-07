Cérémonie d’ouverture des JO: reconnaissance et fierté pour les athlètes canadiens

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, qui s’est tenue vendredi matin (heure du Québec), était évidemment différente, marquée par une certaine sobriété, mais ces Jeux ne sont pas moins ouverts.

La plongeuse québécoise Meaghan Benfeito, qui en est à ses quatrièmes JO, fait partie de celles n’ayant pas pris part à la grande ouverture. Elle s’est néanmoins présentée aux abords du stade pour sentir l’excitation et la frénésie.

«Même si je n’ai pas participé à la cérémonie, il était important pour moi d’être là avec l’équipe et de voir à quel point les athlètes étaient excités, a-t-elle témoigné dans une publication sur son compte Instagram, où une photo d’elle et de sa jeune coéquipière Caeli McKay a été publiée. Je suis plus que reconnaissante et fière de faire partie d’Équipe Canada.»

Seulement une trentaine d’athlètes canadiens étaient présents à la cérémonie d’ouverture, en vertu du contexte pandémique toujours présent au Japon. Le joueur de tennis québécois Félix Auger-Aliassime s’y trouvait notamment, tout comme Leylah Annie Fernandez, qui pratique la même discipline.

Un rêve devenu réalité

McKay, qui forme un duo avec Benfeito dans l’épreuve du 10 mètres synchro, dit avoir profité pleinement de l’expérience. Elle en est à ses premiers Jeux olympiques.

«Il n’y avait peut-être pas de spectateurs dans les gradins, mais les cérémonies d’ouverture ont aisément été à la hauteur de ce que j’imaginais, a commenté l’Albertaine de 22 ans sur les réseaux sociaux. J’y rêvais quand j’étais enfant et que je regardais les Jeux olympiques à la télévision. Je me demandais ce que ce serait de porter la feuille d’érable en suivant le drapeau. Je ne pourrais pas être plus fière d’être ici.»

Le Canada, qui comptait sur Miranda Ayim et Nathan Hirayama comme porte-drapeaux, tentera d’améliorer sa récolte de 22 médailles remportées aux Jeux olympiques de Rio, en 2016.

Naruhito, Bach et Osaka

La fierté des athlètes ne pourrait être plus à propos, car ces Jeux olympiques sont probablement les plus attendus de l’histoire, retardés d’un an par le coronavirus.

«Je déclare ouverts les Jeux de Tokyo», a solennellement déclaré l’Empereur du Japon, Naruhito, selon la formule consacrée et attendue impatiemment par le mouvement sportif depuis que Tokyo a été désignée ville-hôte en septembre 2013.

Dans un monde restant sous la menace de la COVID-19, la cérémonie d’ouverture n’a pas eu le caractère festif qu’elle a normalement, et qu’elle avait eu en particulier à Rio sur des airs de samba.

Le contexte particulier était aussi au coeur du discours de Thomas Bach, qui a salué la résilience du Japon et des sportifs: «Aujourd’hui est un moment d’espoir. Oui, c’est très différent de ce que nous avions tous imaginé. Mais profitons de ce moment, car enfin nous sommes tous réunis ici [...] Ce sentiment d’unité, c’est la lumière au bout du tunnel obscur de cette pandémie», a insisté le président du Comité international olympique (CIO).

La vasque olympique a été allumée par la joueuse de tennis Naomi Osaka. Les Jeux doivent ainsi se poursuivre jusqu’au 8 août.

