En vacances dans les régions maritimes, visiter les poissonneries locales permet de dénicher des délices de la mer et des spécialités régionales. Vous ne quittez pas la ville ? Commandez en ligne ou passez chez les poissonniers du quartier, tels qu’Odessa, Fous des Îles ou La Mer, pour y faire d’extraordinaires découvertes ! Hareng séché, moules fumées, algues en flocons, il suffit d’une bouchée et vous voilà au bord de la mer.

Atkins et Frères

Directement de Mont-Louis, en Gaspésie, où elle tient un magasin, l’entreprise Atkins et Frères offre toute une panoplie de délicieux produits que l’on trouve dans plusieurs épiceries. De l’incroyable maquereau fumé aux somptueuses rillettes, en passant par le pavé fondant de saumon de l’Atlantique, on se régale !

www.atkinsetfreres.com

Le Fumoir Artisanal Indian Bay

Ne manquez pas de vous arrêter au Fumoir Artisanal Indian Bay de Saint-Omer en traversant la Gaspésie. On y trouve jerky de saumon et poissons fumés, mousses et terrines, mais aussi des plats préparés originaux, telles les fondues parmesan au saumon fumé.

fumoirartisanalindianbay.com

Océan de saveurs

Vous aimez les algues dans les sushis ? Découvrez la laitue de mer en flocons d’Océan de saveur, une entreprise de la Gaspésie qui cueille et transforme les algues des eaux de Gaspé. D’un goût très doux, légèrement iodé et salé, elle relève avec bonheur poke bowl, risotto, tartare, ou soupe de la mer.

oceandesaveurs.ca

Super Super

Pour faire des tartares de poisson super délicieux, cherchez les préparations pour tartare de Super Super, une entreprise de Sainte-Thérèse. En version d’inspiration française, son goût pétillant de citron confit vous réjouira. Disponible également en version asiatique.

supersuper.biz

Les Crabiers du Nord

Grâce aux Crabiers du Nord de Portneuf-sur-mer, découvrez La Mactre de Stimpson, un délicieux mollusque pêché dans les eaux de la Côte-Nord, qui ressemble à une palourde orangée. Très facile à apprêter, on l’intègre aux salades, aux chaudrées et aux sauces aux fruits de mer.

pecheriemanicouagan.com

Le Fumoir d’Antan

Croquer un hareng fumé avec une bonne bière, voilà un classique pour prendre le large ! Celui du Fumoir d’Antan des Îles-de-la-Madeleine est absolument parfait. Même chose pour ses poissons et pétoncles fumés et, oh ! délice suprême !, ses moules fumées dans l’huile.

fumoirdantan.com

La Boucanerie d’Henri

La Boucanerie d’Henri, une entreprise du Saguenay, produit un jerky de saumon sans pareil, du vrai bonbon avec un petit verre de vin blanc ! On craque aussi pour son tendre saumon fumé au bois d’érable, une tradition héritée d’un grand-père de la Côte-Nord.

laboucaneriedhenri.com

Saint-Pancrace

Saviez-vous que la bière Crâââbe de St-Pancrace est brassée avec du véritable bouillon de crabe ? Incroyable ! Légèrement sucrée/salée, la Crâââbe révèle des arômes de caramel et une finale iodée. On la trouve dans les dépanneurs spécialisés, et à la microbrasserie de Baie-Comeau.

microbrasserie.stpancrace.com

Odessa

Vous n’avez pas pu quitter la ville ? Odessa vous propose plusieurs soupes de la mer, toutes plus alléchantes les unes que les autres. Chaudrée des Maritimes, chaudrée cajun, soupe de poisson, chaudrée de palourdes et même chaudrée d’huîtres, elles vous feront voyager !

odessapoissonnier.com

Seabiosis

Un produit original que ce pesto d’algues concocté à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie. Idéal sur pâtes et pizzas aux fruits de mer, ou pour aromatiser le poisson grillé, on l’adopte sans hésiter ! En deux versions, pesto vert et pesto aux tomates séchées.

seabiosis.com