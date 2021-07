Des murs interactifs pour encourager les athlètes

Un «mur de célébration» en l’honneur de la joueuse de tennis Leylah Annie Fernandez a été érigé, vendredi, au Grand Quai, dans le Vieux-Montréal, afin de souligner sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo.

• À lire aussi: [PHOTOS] Les Jeux olympiques de Tokyo officiellement «ouverts»

• À lire aussi: Tension dans l’air

• À lire aussi: [QUIZ] Les Québécois dans l'histoire des JO

Il s’agit de l’une des six installations que Canadian Tire a éparpillées à travers le Canada, tout au long des Jeux olympiques et paralympiques, pour inciter la population à se rallier à l’équipe canadienne. De manière interactive, «les résidents peuvent prendre une photo et partager sur les réseaux sociaux pour montrer à Leylah leur amour et leur soutien pendant qu'elle est à Tokyo», a-t-on précisé, par voie de communiqué.

À Québec, c’est le paranageur Nicolas-Guy Turbide qui est à l’honneur. Les murs de célébration supplémentaires soutiennent : Aaron Brown (athlétisme – Toronto); Rosie MacLennan (Trampoline – King City); Kate O'Brien (paracyclisme – Calgary) et Alannah Yip (escalade sportive – Vancouver).