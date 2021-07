Jeux de Tokyo: le Canada perd son premier match de volleyball

L’équipe masculine de volleyball canadienne avait pris une avance de deux manches à zéro dans son premier duel de la phase de groupes contre l’Italie, dans la nuit de vendredi à samedi, à Tokyo, mais elle s’est finalement inclinée en cinq manches.

• À lire aussi: Voici les 21 meilleurs espoirs de médailles pour le Canada

• À lire aussi: Reconnaissance et fierté pour les athlètes canadiens

Les membres de l’unifolié ont eu besoin d’un peu plus d’une heure pour enlever les deux premières manches, au compte de 28 à 26 et 25 à 18.

AFP

L’Italie, neuvième mondiale, n’avait toutefois pas dit son dernier mot, elle qui a gagné les trois manches suivantes, avec des pointages respectifs de 25 à 21, 25 à 18 et 15 à 11.

La formation canadienne jouera son prochain match le 26 juillet, contre le Japon.

Les autres Canadiens

Le duo féminin d’aviron, composé de Caileigh Filmer et Hillary Janssens, a gagné sa vague en deux de pointe, pour assurer sa place en demi-finale. Dans le deux de couple poids léger, Jill Moffatt et Jennifer Joan Casson ont obtenu la deuxième place de leur vague et seront aussi de leur demi-finale. Plusieurs autres embarcations canadiennes devront passer par le repêchage pour passer à la prochaine étape.

À VOIR AUSSI