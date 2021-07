Les Flyers trouvent un remplaçant à Gostisbehere

Les Flyers de Philadelphie ont fait l’acquisition du défenseur à caractère offensif des Sabres de Buffalo Rasmus Ristolainen, en retour de l’arrière Robert Hagg et de deux sélections au repêchage, vendredi.

Le choix de première ronde (14e au total) des Flyers est aussi impliqué dans la transaction, tout comme une sélection de deuxième tour en 2023.

Le Canadien de Montréal était l’une des équipes intéressées par les services du joueur finlandais. Ristolainen devrait bien cadrer avec les Flyers, qui ont envoyé Shayne Gostisbehere aux Coyotes jeudi. Les deux quarts-arrière ont des qualités semblables à l’attaque, mais sont souvent critiqués pour leur jeu défensif.

Avec les faibles Sabres, Ristolainen a été en mesure d’inscrire au moins 40 points quatre fois en huit saisons. Le joueur de 26 ans n’a toutefois jamais été en mesure de montrer un différentiel positif pendant son parcours professionnel.

En 2020-2021, le huitième hockeyeur sélectionné au repêchage de 2013 a produit 18 points en 48 matchs. Le joueur de 6 pi 4 po et 221 lb compte 245 points en 542 parties en carrière.

«Nous sommes très heureux d’ajouter Rasmus à notre ligne bleue, a mentionné le directeur général Chuck Fletcher dans un court communiqué. Sa taille, sa mobilité et son jeu physique feront de lui un élément important de notre groupe pour continuer à aller de l’avant.»

Hagg a lui aussi 26 ans et quittera l’équipe qui l’avait repêché en 2013 pour la première fois. Le Suédois a quatre saisons complètes sous la cravate et devrait avoir plus de responsabilités à Buffalo.

La saison dernière, Hagg a connu quelques difficultés en n’inscrivant que cinq points en 34 rencontres. Il a aussi montré un différentiel de -3. Au cours de sa carrière dans la Ligue nationale, le défenseur a amassé 47 points en 236 matchs.

Les deux joueurs atteindront l’autonomie sans restriction au terme de la prochaine campagne, mais ne reçoivent pas du tout le même salaire (5,4 millions $ pour Ristolainen et 1,6 million $ pour Hagg).