Où iront donc les votes du Parti vert?

Les feux de forêt en Colombie-Britannique et les inondations millénaires en Europe et en Chine sont une sonnette d’alarme pour l’avenir de la planète.

Contexte idéal, pour le Parti vert, pour se distinguer auprès de l’électorat, n’est-ce pas ? C’est mal les connaître.

Ayant déjà causé un tort immense à leur nouvelle cheffe, Annamie Paul, les loyalistes d’Elizabeth May (et de toute évidence, May elle-même) essaient une énième fois de compléter leur putsch. Cette fois-ci, en gaspillant les fonds du Parti dans une chicane juridique futile à l’aube des élections.

Annamie Paul était exceptionnelle cette semaine, en conférence de presse dans un parc à Toronto pour annoncer... la fin des hostilités. Peu de temps après, Elizabeth May a de nouveau refusé de donner son soutien clair à Mme Paul, disant à ses adeptes que seuls les membres pouvaient l’expulser, et ce, après les élections.

Sauf que 48 heures plus tard, la secte de May était de nouveau devant les tribunaux. Maintenant qu’ils ont décidé de s’immoler sur la place publique, la réelle question est de savoir où iront les votes des verts.

LEGAULT PLUS ENVIRONNEMENTALISTE QUE TRUDEAU

Trudeau a promis beaucoup et livré si peu dans le dossier des changements climatiques que les Canadiens pour qui l’environnement est prioritaire sont peu enclins à lui faire confiance. Les gaz à effet de serre ont augmenté chaque année pendant les deux mandats de Trudeau.

Legault vient d’annuler le projet Énergie Saguenay et son gazoduc en raison de son inacceptabilité sociale et environnementale. Un geste majeur. Trudeau, « Monsieur environnement », a dépensé plus de 10 milliards $ pour acheter un oléoduc pour l’enfoncer dans la gorge des Britanno-Colombiens, y compris des Premières Nations !

LES CONSERVATEURS EN PANNE

Les conservateurs ne croient pas aux changements climatiques, même si leur chef, Erin O’Toole, reconnaît sans ambages cette réalité et la nécessité de s’y attaquer.

Le Bloc n’est pas un joueur et son chef a déjà prôné l’exploration gazière sur l’île d’Anticosti.

LES SONDAGES DE SINGH

Dans ce contexte, il est peu surprenant que de nombreux électeurs, selon le plus récent sondage Léger, regardent du côté du NPD et son chef Jagmeet Singh. Les dippers au Québec n’auront bien sûr pas oublié sa danse de joie le soir des dernières élections, alors que Singh venait de perdre la quasi-totalité de ses sièges ici.

Qu’importe, dans le ROC (Rest of Canada), sa capacité de tendre la main aux communautés culturelles, aux environnementalistes et à la base ouvrière et agricole traditionnelle du NPD est en train de doper ses chiffres personnels dans les sondages.

Lorsque les libéraux sont dans le trouble, il y a un chapitre complet dans leur livre de recettes sur comment expliquer aux électeurs NPD que s’ils divisent le vote, les méchants conservateurs risquent de passer. Cette fois-ci, cet argument ne marchera pas en raison du score si faible des troupes d’Erin O’Toole.

Dans le Grand Toronto, une des régions les plus cosmopolites du monde, il y a une cinquantaine de sièges en jeu. Pour les Canadiens qui ne souhaitent vraiment pas le retour d’une majorité libérale, le jeu commence là.