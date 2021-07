Ryan Suter sur le point de se décider

Le vétéran défenseur Ryan Suter, dont le contrat a été racheté il y a quelques jours par le Wild du Minnesota, serait particulièrement en demande.

C’est du moins ce que rapporte le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman.

Selon lui, l’Américain de 36 ans est courtisé par une poignée d’équipes. Les Bruins de Boston, l’Avalanche du Colorado, les Stars de Dallas, les Panthers de la Floride et les Islanders de New York seraient sur les rangs pour obtenir ses services.

Suter pourrait prendre sa décision dès lundi, même si le marché des joueurs autonomes ne s’ouvrira que mercredi prochain.

Le défenseur Alec Martinez serait aussi très populaire, mais il n’est pas certain que le vétéran de 33 ans voudra quitter les Golden Knights de Vegas.

Enfin, le Québécois David Savard, qui vient tout juste de remporter la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay et qui sera lui aussi joueur autonome, est également ciblé par une poignée d’équipes, toujours selon Friedman.

Il appert que Savard est plus volontaire que d’autres joueurs autonomes à l’idée de s’entendre avec une équipe canadienne. Le journaliste, citant un directeur général de la LNH, rapporte que «les impôts, les médias sociaux et les restrictions plus serrées liées à la pandémie» font en sorte que moins de joueurs sont enclins à vouloir jouer au Canada la saison prochaine.