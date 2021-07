Salade de melon d'eau, fromage halloumi et basilic

Cette salade est un incontournable de la tablée estivale. Avec du melon d’eau, elle produit une fraîcheur vraiment intéressante. Ajoutez-y de bons légumes croquants et juteux, le côté salé du halloumi et la douceur des fines herbes, et ce plat apportera un équilibre parfait à votre menu d’été. Si votre jardin déborde de menthe fraîche, n’hésitez pas à l'en enrichir. Vous pouvez remplacer le vinaigre blanc par le balsamique classique, que l’on a souvent dans le garde-manger.

