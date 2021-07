Taylor Hall officialise son contrat avec les Bruins

Taylor Hall a confirmé qu’il sera membre des Bruins de Boston pour les quatre prochaines saisons en apposant sa signature au bas d’un contrat, vendredi.

• À lire aussi: Jonathan Bernier change d’adresse

• À lire aussi: Échange monstre entre les Canucks et les Coyotes

• À lire aussi: Toutes les transactions dans la LNH

Comme le mentionnaient les informations émises la veille, l’attaquant empochera un salaire moyen de 6 millions $ par année.

«Les Bruins sont excités que Taylor souhaite demeurer à Boston et nous sommes emballés à l’idée de lui avoir fait signer un contrat de plusieurs années, de dire le directeur général Don Sweeney par voie de communiqué. C’est un joueur d’impact qui amène de la vitesse, la capacité de marquer des buts, des habiletés et du jeu impliqué dans les deux sens de la patinoire. Il s’intègre bien à notre vestiaire et sera une partie intégrante dans l’objectif de notre organisation, qui est de gagner la coupe Stanley.»

Après un début de saison plutôt lent au cours duquel il a amassé 19 points en 37 matchs avec les Sabres de Buffalo, tout en maintenant un différentiel de -21, Hall a été échangé aux Bruins en compagnie de Curtis Lazar, en retour d’Anders Bjork et d’un choix de deuxième ronde.

Avec la formation du Massachusetts, il a obtenu 14 points en 16 duels, en plus d’ajouter cinq points en 11 matchs éliminatoires.

À VOIR AUSSI