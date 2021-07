Un autre K.-O. brutal de Makhmudov

Le poids lourd russe Arslanbek Makhmudov n'avait pas boxé depuis octobre 2020; le «Lion», tel qu'il se surnomme, était affamé lors de son retour dans le ring, vendredi soir, au Mexique.

Tête d'affiche du gala tenu à Cuernavaca, le protégé d'Eye of the Tiger Management n'a pas perdu de temps: son pauvre adversaire, le Tchèque Pavel Sour, a tenu pendant 36 secondes avant de visiter le tapis et d'y rester.

Avant même la tenue du combat, Makhmudov (12-0-0, 12 K.-O.) avait un énorme avantage de poids contre Sour (13-4-0, 8 K.-O.), lui qui affichait 26 lb de plus sur le pèse-personne. Un total de 10 rounds était initialement prévu pour ce duel qui mettait à l’enjeu les titres NABF et NABA des poids lourds.

On dit qu'il est difficile de trouver de bons adversaires à Makhmudov, tant il est effrayant. Ce nouveau K.-O. brutal ne risque pas d'aider les choses!