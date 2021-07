Les Blue Jays sèchement vaincus à New York

Les Blue Jays de Toronto ont connu une panne offensive face aux Mets, vendredi à New York, étant blanchis par la marque de 3 à 0 par le lanceur recrue Tylor Megill.

L’athlète de 25 ans a remporté sa première décision en carrière, à son septième départ de la campagne. Megill (1-0) a été presque parfait durant les six manches qu’il a passées sur la butte. Il n’a donné que deux coups sûrs et un but sur balles aux Jays, en plus d’effectuer cinq retraits au bâton.

La plupart des gros canons de l’organisation torontoise, dont Vladimir Guerrero fils, ont été muets. Ce fut tout le contraire pour Pete Alonso, qui y est allé d’une paire de circuits pour inscrire tous les points des Mets. Le joueur de 26 ans a atteint le plateau des 20 longues balles pour une deuxième fois en trois saisons.

Il s’agit d’une troisième défaite consécutive pour les Blue Jays. Les Mets, eux, n’ont pas accordé de point à leurs deux dernières rencontres.

Un bon départ profite aux Cubs

Les Cubs ont inscrit les sept premiers points de leur duel contre les Diamondbacks de l’Arizona, vendredi à Chicago, en route vers un gain de 8 à 3.

Photo AFP

Javier Baez a ouvert le bal en première manche. Avec Kris Bryant et Anthony Rizzo sur les sentiers, le joueur d’arrêt-court a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain.

L’équipe locale a amorcé une autre poussée de trois points en troisième manche, en commençant avec un mauvais lancer de l’artilleur des visiteurs Zac Gallen, qui a permis à Rizzo de croiser la plaque. Nico Hoerner a ensuite permis à Baez et Matt Duffy de s’amener au marbre.

Robinson Chirinos a ajouté un septième point au tour au bâton suivant des siens, grâce à une longue balle en solo. Ce dernier a répété l’exploit en sixième manche.

Au monticule, Zach Davies a aidé la cause des siens en permettant seulement deux points, sur sept coups sûrs et deux buts sur balles. En cinq manches et un tiers, il a fait mordre la poussière à huit adversaires.

L’ensemble des trois points des Diamondbacks ont été produits par Daulton Varsho.