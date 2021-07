Vaccination: Dubé brandit la menace du passeport vaccinal

Devant la menace du variant Delta, qui se propage à vitesse grand V un peu partout à travers le monde, le ministre de la Santé, Christian Dubé, brandit la menace du passeport vaccinal afin d’inciter les jeunes à se faire vacciner plus rapidement.

« Les jeunes doivent faire la différence si on veut éviter d’utiliser le passeport vaccinal. Le variant est déjà présent au Québec. Tout se joue maintenant », a signalé M. Dubé sur les réseaux sociaux, vendredi matin.

À l’heure actuelle, le nombre de Québécois vaccinés avec deux doses augmente d’environ 1 % par jour, a souligné M. Dubé. Or, le taux de vaccination avec une seule dose stagne à 70 % chez les 18 à 29 ans, note le ministre.

Le gouvernement Legault a déjà prévenu, il y a deux semaines, qu’il pourrait avoir recours au passeport vaccinal dès le 1er septembre si la situation se détériore.

Deux doses d’ici la fin août

Depuis le début juillet, 49 % des nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés parmi les 20 à 39 ans.

L’objectif répété par le gouvernement Legault est de faire en sorte qu’au moins 75 % des Québécois de 12 ans et plus aient reçu deux doses de vaccin avant la fin août.

En date de vendredi 57 % des Québécois étaient adéquatement vaccinés. Depuis lundi, le taux de vaccination à deux doses des 18 à 29 ans, qui était de 29 %, a progressé de seulement un pour cent par jour, pour atteindre 33 % vendredi.

Les Québécois de toutes les catégories d’âge peuvent maintenant devancer leur deuxième dose quatre semaines après la première, sur Clic Santé ou en se rendant directement au sans rendez-vous.

Moderna chez les 12-17 ans

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a par ailleurs approuvé vendredi l’utilisation du vaccin anti-COVID Moderna pour les 12-17 ans.

Au Québec, le sérum de Pfizer demeure le seul autorisé auprès des 12-17 ans.

« Le vaccin de Moderna n’est pas homologué actuellement au Canada ni aux États-Unis pour les 12-17 ans », a réagi la porte-parole de l’Institut national de santé publique du Québec Isabelle Girard.

« Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) suit l’évolution des données québécoises et internationales sur les risques et bénéfices des divers vaccins contre la COVID-19 et réévaluera sa position au besoin », a ajouté Mme Girard.

Encore une centaine de nouveaux cas (101) ont été déclarés au Québec, vendredi. On déplore un décès additionnel. Le nombre d’hospitalisations a diminué de 4, alors que celui du côté des soins intensifs demeure inchangé.

Deuxièmes doses administrées au Québec

Groupe d’âge Cumul % pop. 60 ans et + 1 972 68 4 83 % 50 à 59 ans 752 721 65 % 40 à 49 ans 601 230 54 % 30 à 39 ans 475 334 42 % 18 à 29 ans 402 659 33 % 12 à 17 ans 100 798 19 % Total 12 ans et + 4 305 426 57 %

OBJECTIF D’ICI LE 31 AOÛT :

5,6 millions de deuxièmes doses

de deuxièmes doses 75 % de la population

ÉCART ACTUEL VS L’OBJECTIF :

1,3 million de deuxièmes doses

Source : ministère de la Santé (MSSS)

