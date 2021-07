Vinaigrette toujours prête!

Lorsque le jardin déborde de verdures alléchantes, vite il faut préparer une recette de vinaigrette maison qui sera toujours prête à aromatiser !

Simplissime

Photo courtoisie

Dans cette bouteille (350 ml) dotée d’une large ouverture, préparer, mélanger, servir ou conserver une vinaigrette devient un jeu d’enfant. Il suffit d’y réunir tous les ingrédients de notre recette préférée et de la secouer un peu pour obtenir le résultat désiré. Étanche à l’air et à l’eau, cette bouteille d’OXO est munie d’un sceau antifuite. Elle s’ouvre et se referme d’un seul doigt !

► linenchest.com > 20,99 $

Vaporisez !

Photo courtoisie

Concoctez votre huile aromatisée préférée dans ce vaporisateur Trudeau, puis contrôlez plus facilement la quantité souhaitée au moment de la vaporiser sur une salade ou un poisson, afin de déguster un repas plus santé. Son filtre intégré offre la possibilité d’infuser l’huile de votre choix avec les épices qui vous font saliver.

► linenchest.com > 11,99 $

Chacun ses goûts

Photo courtoisie

En déposant les bouteilles d’huile et de vinaigre Perfect Dressing de Guzzini sur la table, chaque convive pourra agrémenter sa salade, sa pizza ou ses légumes grillés selon ses goûts. La burette Perfect de ces bouteilles en verre ergonomiques (8 oz) est toujours propre et ne gaspille pas une seule goutte. Aucun dégât en vue !

► arescuisine.com > 23,99 $ chacune

À votre fouet !

Photo courtoisie

Laissez de côté la fourchette au moment de battre de petites quantités de vinaigrette maison. Empoignez plutôt ce fouet en acier inoxydable à tête aplatie, oblique et spiralée qui émulsionnera votre recette en se rendant jusqu’au fond du bol ou de la casserole.

► leevalley.com > 4,95 $

Tournez et versez

Photos courtoisie

Tournez les pales bidirectionnelles de ce mélangeur à vinaigrette OXO, pour créer une vinaigrette parfaitement émulsionnée. D’une capacité de 414 ml, cette bouteille graduée nécessite donc simplement de tourner et de verser, pour ajouter de la saveur à vos plats. Sa fermeture hermétique préserve la fraîcheur des sauces, son anneau antidérapant est facile à saisir et à tourner, puis sa grande ouverture accueille une grande variété d’ingrédients.

► charcuteriejacquescartier.ca > 29,99 $