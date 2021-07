LEGAULT PILON, Agnès



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Agnès Pilon Legault, survenu le 17 juillet 2021, à l'âge de 85 ans. Elle était l'épouse de monsieur Gérard Legault depuis 60 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Nicole), Alain et Chantal, son petit-fils Antoine et son père Mathieu, ses frères Jean (Gisèle), révérend Jacques, C.S.V., ses belles-soeurs Jacqueline, Claire, Jeannine et Jeannette, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 15 août 2021, de 9h à 12h à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.