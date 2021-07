MARCOTTE, Madeleine

née Champagne



Madame Madeleine Champagne épouse de feu Gérard Marcotte, est décédée à Terrebonne le 20 juillet 2021 à l'âge de 81 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Martine (Daniel Hamel), Benoit (Josée Poulin), ses petits-enfants Audrey Hamel (Jean François Lemieux), Mathieu Hamel (Tiffany Glover-Chénier), Patricia Contant (Julien Roy), Olivia Marcotte (Jacob Bernard), ses arrière-petits-enfants Alyssia, Mikael et Alex Roy, son frère Pierre (Françoise Dumas Gauthier), son conjoint Raymond Roy, Mme Thérèse Robitaille ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 30 juillet 2021 à l'église de La Purification située au 445, rue Notre-Dame, Repentigny.L'église permettant une circulation de 100 personnes avec masque, il y aura une période de condoléances dès 13h30 et un service religieux à 14h30.