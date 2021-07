BRAULT, Florian



De Terrebonne, le mercredi 14 juillet 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Florian Brault, époux de Mme Lise Girard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Dominique (Nancy) et Pascal (Kim), ses petits-enfants Gabrielle, Jacob, Jade et Jessy, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :850, MONTÉE MASSON, MASCOUCHEle samedi 7 août 2021 de 14h à 16h. Un hommage lui sera rendu dès 16h au même endroit.