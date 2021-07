CARLE, Pauline



À Montréal, le 22 juillet 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Pauline Carle, épouse de feu M. Jean-Pierre Dugas.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise, Monique (Lou) et Benoît (Diane), ses petits-enfants Geneviève (Jonathan), Bianca et Marc, son arrière-fils William, sa soeur Jacqueline et son frère René (Marie), ses belles-soeurs Rita, Marie-Marthe et Andrée ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le lundi 26 juillet 2021 de 14h à 16h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières suivra au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Jeanne-Le Ber pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié en sa mémoire.